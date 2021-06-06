Dostlukları yürekleri ısıttı! Elleriyle beslediler

Akçaabat ilçesinde sabah saatlerinde küçük tekneyle denize açılan balıkçılar bir süre balık avladı. Bu sırada teknenin etrafını saran yunus balıklarının aç olduğunu anlayan balıkçılar, tuttukları balıklardan yunuslara da ikram etti.

Kayığın etrafını saran yunus balıklarına bir balıkçı adeta eliyle beslerken, yunusların sırtlarını dokunulduğu sırada tekrar suya daldıkları balığı görünce de tekrar suyun yüzeyine çıkarak kendilerine verilen balığı midelerine indirdikleri gözlendi.