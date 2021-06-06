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Samsun'da karısını öldüren koca intihar etti

'da saat 11.30 sıralarında ilçesi, Tepecik Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen (36), pompalı tüfekle ateş ettiği 2 çocuk annesi eşi ’ü (33) öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Samsun'da karısını öldüren koca intihar etti

İlçede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ile eşi arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mustafa Düzgün, pompalı tüfekle ateş ederek evin bahçesindeki 2 çocuğunun annesini, kafa ve göğüs bölgesinden vurdu. Emel Düzgün kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Düzgün bu kez aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Düzgün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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