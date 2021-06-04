04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Adana'da orman yangını! 10 dönümlük alan zarar gördü

Son dakika yaşam haberi | ’nın ilçesinde, ormanlık alanda çıktı. Ekiplerin kısmen kontrol altığı yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Adana'da orman yangını! 10 dönümlük alan zarar gördü

İlçeye bağlı Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ve Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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