04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Samsun'da şoke eden olay! Denizde cenin bulundu

haberi... ’da deniz yüzeyinde bulundu. Cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Samsun'da şoke eden olay! Denizde cenin bulundu

İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞTE FOTOĞRAFLAR...

İŞTE FOTOĞRAFLAR...

İŞTE FOTOĞRAFLAR...

İŞTE FOTOĞRAFLAR...

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