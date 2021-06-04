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FSM Köprüsü'nde korku dolu anlar! Araç alev alev yandı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet () Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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FSM Köprüsü'nde korku dolu anlar! Araç alev alev yandı

Yangın, saat 17:30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil köprü üstünde yanmaya başladı.

FSM'de korku dolu anlar! FSM'DE KORKU DOLU ANLAR!

Alev alev yanan otomobilden yoğun dumanlar yükseldi.

Yolda yanan araç nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı.

Bölgede yoğun trafik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.


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