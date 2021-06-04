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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar 2-4 derece düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

hafta boyu hava durumuna ilişkin tahminini son dakika yayınladı. Tahminde kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacağı ifade edildi. Ayrıca bazı bölgeler içinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı ...

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar 2-4 derece düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada hafta boyu yurt genelinde hava sıcaklıklarına ilişkin tahminde bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar mevkisi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın parçalı az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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