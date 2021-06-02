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Son dakika: Trabzon’a Haziran ayında kar yağdı

Son dakika yaşam haberi | 'un ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan yaylalara ulaşım yollarını kapattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Trabzon’a Haziran ayında kar yağdı

ilçesinin en yüksek kesimdeki mahallesi olan 'de geç saatlerde başlayan şiddetini arttırmasıyla 20 santimetreyi buldu.

Mahallesinden yayladaki hayvanlarının yanına gece çıkmak isteyen bir vatandaşsa yolda karşılaştığı şiddetli kar yağışı karşişinda adeta şoku yaşadı.

Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.

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