Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı
Şanlıurfa Balıklıgöl'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıklıgöl'ün çevresinde bir süre dolaşan şahıs, bir anda herkesin gözü önünde suya girdi ve balıklarla birlikte yüzdü.
Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.
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