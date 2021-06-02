02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı

Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı

'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıklıgöl'ün çevresinde bir süre dolaşan şahıs, bir anda herkesin gözü önünde suya girdi ve balıklarla birlikte yüzdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2021
ABONE OL
Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı

'da bulunan 'de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.

Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı BALIKLIGÖL'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY! BALIKLARIN ARASINA DALDI

Olay, Şanlıurfa'nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan dini ve tarihi mekanlarından Balıklıgöl'de yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elbiseleriyle birlikte suya atlayarak balıklarla birlikte yüzdü.

Vatandaşlar, sudan çıkmayan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen şahsın etrafa bağırdığı gözlendi. Neden suya girdiği öğrenilemeyen şahıs, ikna edilerek çıkartıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA