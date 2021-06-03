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Kahramanmaraş’ta vahşet! Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

’ta direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma köpeği vahşice öldürenlerle ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Kahramanmaraş’ta vahşet! Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Korkunç olay, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir köpeği ayaklarından direğe bağlayarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma köpeği vahşice öldürenlerle ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmanın arama çalışmaları devam ederken, köpeğin fotoğrafı ise sosyal medyada tepki topladı.

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