HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs 2021

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.