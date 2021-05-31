HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs 2021
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yerel olamak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saaterinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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