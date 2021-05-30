Cansız bedeni hamamda bulundu! Şüpheli ölüm

Olay, akşam saatlerinde Mansurdede Mahallesi 86. Sokak'ta bulunan Tarihi Lel Hamamında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ömer Sazak, işletmeciliğini yaptığı hamama temizlik yapmaya geldi. Sazak, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan hamamı açarak temizlik yapmaya başladı.