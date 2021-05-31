Bu da InstagramBank! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

'HAVUZ OLUŞTURDUK'

InstagramBank dolandırıcılarından Kaan Y. isimli kişiyi (gerçek adı bilinmiyor) aradık ve yatırımın detaylarını sorduk. Diksiyonu çok iyi olan bu kişi, bir aracı kurumda çalıştığını söyleyerek de güven vermeye çalışıyor.

Konuşma detayları şöyle: "Efendim ben bir aracı kurumda çalışıyorum. (XXX yatırım) Fakat bu sistem onlardan bağımsız bir şekilde işliyor. Bir havuz oluşturduk ve o havuzda biriken parayla sabah 05.00'e kadar dünya piyasasında işlem yapıyoruz.