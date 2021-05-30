30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fotokapana yakalandılar! Yürekleri ısıtan anlar

Fotokapana yakalandılar! Yürekleri ısıtan anlar

’ın ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi. Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
ABONE OL
Fotokapana yakalandılar! Yürekleri ısıtan anlar

Erzincan'da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi.

Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi. Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Yürekleri ısıtan anlar YÜREKLERİ ISITAN ANLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA