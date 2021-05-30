İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! Toprağa gömülü halde bonzai bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde uyuşturucu madde saklandığı yönünde ihbar aldı.



hbar üzerine harekete geçen ekipler, aynı gün saat 11.00 sıralarında sokakta yaptığı çalışmalar sonucunda, bir binanın çatı gider borusuna saklanmış vaziyette 2 poşet ile yine aynı sokakta toprağa gömülü halde 1 poşet olmak üzere toplam ağırlığı 130 gram gelen 3 poşet bonzai maddesi ele geçirdi.



Uyuşturucu maddeleri E.Ö. isimli şüpheli şahsın sakladığı tespit edildi.