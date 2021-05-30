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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! Toprağa gömülü halde bonzai bulundu

Polis ekiplerinin 'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın çatı katına saklanan ve sokak içerisinde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! Toprağa gömülü halde bonzai bulundu

ekipleri, dün 'nde bulunan bir sokak içerisinde uyuşturucu madde saklandığı yönünde ihbar aldı.

hbar üzerine harekete geçen ekipler, aynı gün saat 11.00 sıralarında sokakta yaptığı çalışmalar sonucunda, bir binanın çatı gider borusuna saklanmış vaziyette 2 poşet ile yine aynı sokakta toprağa gömülü halde 1 poşet olmak üzere toplam ağırlığı 130 gram gelen 3 poşet maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeleri E.Ö. isimli şüpheli şahsın sakladığı tespit edildi.

Şahıs aynı gün Hürriyet Mahallesi'nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

E.Ö., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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