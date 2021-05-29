Son dakika | Esenyurt'ta akan mavi su isyan ettirdi! Sokak köpekleri tek tek ölüyor
Son dakika haberi... CHP'li Esenyurt Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ihmali yüzünden, bölge halkı ve hayvanlar tehdit altında. İlçede bulunan atölyelerden bırakıldığı belirtilen mavi renkteki atık su, boruların patlamasıyla sokağa aktı. Vatandaşlar akan sudan içen köpeklerin öldüğünü söyledi. Bu durumdan şikayetçi olan bölge halkı, belediye ve İSKİ ekiplerinin kayıtsız kalmasına isyan etti. İş yeri sahibi bir vatandaş "İSKİ'ye, Esenyurt Belediyesi'ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi" dedi.
Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu sokak, kot taşlama atölyesinden bırakıldığı belirtilen mavi renkteki atık su, boruların patlamasıyla sokağa aktı.
Suyun iş yerlerine aktığı belirten bir kişi, "Sokak köpekleri var. Biz bunları defalarca buradan su içerken gönderdik. Bunları içiyorlar ve ölüyorlar" dedi.
Daha önce Haramidere'nin farklı renklere dönmesine neden olan atık su, Akçaburgaz Mahallesi'nde de bir sokağı doldurdu.Fabrikaların bulunduğu sokak, bir kot taşlama atölyesinden bırakılan mavi renkteki atık su altında kaldı. 10 Nisan'dan bu yana yaşanan su baskını nedeniyle sokaktaki pek çok iş yeri çalışmayı durdurdu. Atölyenin gideri olmadığı için atık suyu sokağa bıraktığı iddia edildi.
"BİR ANDA 60 TON SU BASIYORLAR"
İş yeri sahibi Recep Karahan, "10 Nisan'dan beri, biz devamlı İSKİ'ye, Esenyurt Belediyesi'ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi. Daha yeni bugün dönüş yapmak için geldiler. Fabrikamızı su bastı, elektrik panolarımız suyun altında kaldı, defalarca üretimi durdurmak zorunda kaldık. Biz ihracat yapan bir firmayız. Üretimi durdurup, su tahliyesi ile uğraşıyoruz. Bizim gibi birçok firmayı su bastı. Zamanında İSKİ'nin burada altyapısı yoktu, firmalar kendi altyapısını yapmış. Normal su dışında buraya bir anda 60 ton su basıyorlar. Bunun içerisinde bir de çakıl var. İSKİ'nin bize söylediği çakıl olması normal" dedi.
"RENK RENK DEĞİŞİK DEĞİŞİK SULAR AKIYOR"
Farklı renklerde atık suların bırakıldığını söyleyen Karahan, "Buraya kot yıkama suları bırakılıyor. Renkler değişiyor. Bazen lacivert, bazen siyah oluyor. Renk renk, değişik değişik sular akıyor. İşin kötü tarafı çakılın da olması. Bu çakıl bir süre aktıktan sonra gitmiyor. Tıkandığı zamanda orası komple patlıyor. Bu çakıllar da kot yıkamada kullanılan çakıllar. Bunlarla ilgili yukarıda daha çok kot yıkama yeri var. Oranın atığının buraya gelmediğini söylüyorlar. Altyapısı farklı yerdenmiş. Biz çevrede firmalar var, onların araştırılmasını istiyoruz. Sonuçta burada su ile hiçbir firma üretim yapmıyor" ifadelerini kullandı.
"İÇİYORLAR VE ÖLÜYORLAR"
Sokakta köpeklerinin de içtikleri atık su nedeniyle öldüğünü iddia eden Karahan, "Sokak köpekleri var. Biz bunları defalarca buradan su içerken gönderdik. Bunları içiyorlar ve ölüyorlar. Firmaların çoğu bundan dolayı üretimi durdurdu. Biz gece üç defa su baskınından dolayı üretimi durduk. Su tahliyesi yapmaya çalıştık. Islanan mallarımızın kolilerini değiştiriyoruz" şeklinde konuştu.
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