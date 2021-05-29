Otoyolda fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
Adana-Mersin otoyolunda fuhuş yapma vaadiyle durdurdukları kişileri dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YAŞAM DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri fuhuş yapma vaadiyle paralarını alarak dolandıran şüphelilere yönelik hareket geçti.
Ekipler, savcılıktan alınan izinle 8 ay önce şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kadınların otoyola getirilmesi ve bu kişilerin vatandaşları nasıl dolandırdığı saniye saniye görüntülendi.
Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu bin personelin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 16'sı erkek, 26'sı kadın, 42 kişi gözaltına alındı.
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