Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
Son dakika haberine göre İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran'da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
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