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Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika haberine göre 'un Anadolu Yakası'nda , Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran'da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

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