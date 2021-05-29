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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları düşüyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurt genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altına ineceği belirtilirken, il il haritaları da paylaşıldı. Diğer yandan çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 'de hava durumu... Hangi illerde yağmur olacak?

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları düşüyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtirken, bu konuda bir de gün verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Salı gününden itibaren batıdan başlayarak azalacağı, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ordu ve Giresun Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Cumartesi gününün ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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