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Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kızlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç gözaltında!

Kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen ’da gözaltına alındı. E.B.M., 27 Mayıs 2021 tarihinde ’ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi olmuş ve sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kızlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç gözaltında!

Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen 'ın 'da gözaltına alındığı bildirildi.

'nün; sosyal paylaşım sitesinde "" paylaşımında bulunduğu iddia edilen Sercan Keskinkılıç hakkında çalışmada bulunduğu öğrenildi.

KESKİNKILIÇ, TKP/KIVILCIM TERÖR ÖRGÜTÜ AÇIK YAPILANMASI'NDA…

Sercan Keskinkılıç'ın, 27 Nisan 2014 tarihinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün açık alan yapılanması TÖP/D, ÖGD, ve içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile Adana ilinde düzenlenen piknik etkinliğine katılan şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.

MUTLU, SERKAN KESKİNKILIÇ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

E.B.M., 27 Mayıs 2021 tarihinde 'ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında cinsel sadırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sercan Keskinkılıç'ın, Adana'a adresinde ikamet kaydının olduğu, "cinsel saldırı" suçundan hakkında işlem yapıldığı ve firari olduğu tespit edildi. Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK

Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç'ın tutuklanması için Sanatçı de paylaşımda bulunmuştu.

E.B.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

E.B.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

E.B.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

E.B.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

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