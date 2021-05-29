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SON DAKİKA | Giresun'da feci kaza! Tünelde iki araç çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Giresun'un ilçesinde tünelde iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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SON DAKİKA | Giresun'da feci kaza! Tünelde iki araç çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

İlçedeki 'nde S.A. idaresindeki 28 AAJ 718 plaka araç ile ters yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki 28 TC 836 plakalı araç çarpıştı.

Sürücü S.A. ile beraberindeki F.B. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü N.B. ile beraberindeki A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.

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