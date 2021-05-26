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Çıktığı binada yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar...

’ın ilçesinde çıktığı binanın çatısından aşağı sarkan şahıs herkesin yüreğini ağzına getirdi. Vatandaşlar tarafından son anda ellerinden yakalanarak yukarı çekilen şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Çıktığı binada yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar...

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren A.Y. (31) isimli kişi, intihar etmek için apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra şahıs binanın çatısından kendini aşağıya sarkıttı.

Bina sakinleri ve çevredeki bazı vatandaşlar hemen çatıya çıkarak aşağıya sarkan şahsı düşmek üzereyken son anda ellerinden tutarak yukarıya çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kayda aldı.

Aşağıya indirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Y.'nin neden dolayı intihara kalkıştığı ise öğrenilemedi.

Yürekleri ağza getirdi! İşte o an... YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ! İŞTE O AN...

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