Çıktığı binada yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar...

Bina sakinleri ve çevredeki bazı vatandaşlar hemen çatıya çıkarak aşağıya sarkan şahsı düşmek üzereyken son anda ellerinden tutarak yukarıya çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kayda aldı.

Aşağıya indirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Y.'nin neden dolayı intihara kalkıştığı ise öğrenilemedi.



