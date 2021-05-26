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Manisa’da korkunç olay! Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken...

’da 14 yaşındaki çocuk, fotoğraf çektirmek için arkadaşlarıyla bindikleri yük treni vagonunun üzerinde iki kez elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Manisa’da korkunç olay! Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isterken...

'nın ilçesi 'nda saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, tren istasyonu yakınlarında oyun oynayan yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk yavaşlayan bir yük treninin üzerine çıkarak fotoğraf çekilmek istedi.

Çocuklardan (14) elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düşünce yanındaki arkadaşları korkarak trenden atlayıp kaçtı.

Elektrik çarpması sonucu yaralanan çocuk, sürünerek inmek isterken yeniden elektrik akımına kapıldı.

Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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