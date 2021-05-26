Piyasa değeri 10 milyon TL! Sahte içki-kaçak sigara-tütünler böyle imha edildi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak içki,