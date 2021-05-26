3 ilde dikkat çeken düşüş! Maviye döndüler

Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 156,37'den 32,92 düşüşle 123,45'e indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka oranı 152,08'den 17,17 düşüşle 134,91 oldu.