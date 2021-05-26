26 Mayıs 2021, Çarşamba
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3 ilde dikkat çeken düşüş! Maviye döndüler

’nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre , ile ’da vaka oranı düşerken, 3 kentte de kırmızı ağırlıklı alanlar, maviye döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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3 ilde dikkat çeken düşüş! Maviye döndüler

, 15-21 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu 'de vaka oranı, 100 bin kişide 146,26'dan 25,54 düşüşle 120,72'ye geriledi.

Nüfusu 220 bin olan 'te ise 100 bin kişide vaka oranı 156,37'den 32,92 düşüşle 123,45'e indi. 580 bin nüfusa sahip 'da ise vaka oranı 152,08'den 17,17 düşüşle 134,91 oldu.



Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranı, güncellenen (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kırmızı ağırlıklı kentlerde bölgeler, düşük risk anlamına gelen maviye döndü.



Eskişehir, Kütahya ve Bilecik ayrıca 100 bin kişide vaka oranı 120 seviyesinin üzerinde olan 12 şehir arasında yer aldı.

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