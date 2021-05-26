Son dakika: Beşiktaş'ta dehşet! TIR eve çarptı



"O SIRA SOKAK BOŞTU"

Mahalle sakini Sultan Demir, "Sabah işe gidecektim. Camdan şöyle bir baktım, Kamyon yavaş yavaş kayıyor. O sırada oğluma 'arabanı aşağıya çek' dedim, o sırada kamyon kaydı. fırının yanında bekleyenler vardı. Ama sokak boştu" dedi.