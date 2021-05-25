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Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

25 Mayıs 2021'e ait ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte 'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 , vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 25 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 25 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

Vaka sayısında endişelendiren yükseliş VAKA SAYISINDA ENDİŞELENDİREN YÜKSELİŞ

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 MAYIS

23 MAYIS

22 MAYIS

21 MAYIS

20 MAYIS

19 MAYIS

18 MAYIS

17 MAYIS

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15 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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