Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 25 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 25 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Ayrıntılar geliyor...
24 MAYIS
23 MAYIS
22 MAYIS
21 MAYIS
20 MAYIS
19 MAYIS
18 MAYIS
17 MAYIS
16 MAYIS
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...
- Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...
- Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
- LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
- ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...
- Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...
- ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
- EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!
- İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı
- Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
- ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...