İklim değişikliği uyarısı: Ekstrem hava olayları yaşanabilir

Kınacı, Türkiye'de yeni su kanununa ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Kuraklık yönetim kanunu çıkarılması gerekir. Bu, Türkiye için acil ve elzem bir konudur. Su konusunda aynı yetkiler farklı kurumlarda da var; ancak sorumluluk doğrudan su ve kanalizasyon idarelerine yükleniyor. Yüksek gelirli, köy statülü tatil sitelerinin indirimli tarifeden faydalanmasının önüne geçilmeli" dedi.