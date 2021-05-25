Son dakika: Eski erkek arkadaşı tarafından markette dövülen kadın konuştu: Hiç mi insanoğlu yok orada
Son dakika haberine göre Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy (24) tarafından tekme tokat dövülen Aysel D. (45), çalışanların ve müşterilerin müdahale etmemesine üzüldüğünü söyledi. Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar; kanlar içinde kalan bir kadın, bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor.Araya girmiyor. Hiç mi insanoğlu yok orada?" dedi.
Şevket Türksoy, 11 Mayıs'ta, Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde Aysel D.'yi tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı. Aysel D., yerde dakikalarca darbe alırken, market çalışanları ve müşterilerin müdahale etmemesi dikkat çekti.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alınan Şevket Türksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'TUTUKLANMASINA RAZI DEĞİLİM'
Polisin ısrarına rağmen darp raporu almayan ve Şevket Türksoy'dan şikayetçi olmayan Aysel D., konuştu.
Aysel D., Türksoy'un eski erkek arkadaşı olduğunu, olay günü buluşup, barıştıklarını anlatarak, "O gün tekrar konuştuk barıştık, bir yerlere gittik, birlikte alkol aldık. İşlerim olduğunu söyleyip, yanından ayrıldım. Döndüğümde aşırı derecede alkol almıştı. İsteyerek bana zarar verecek bir insan değil. Alkolün etkisiyle bir şeyler oldu. Tutuklanmasına hiç razı değilim. Serbest bırakılması için elimden geleni yapacağım. Kesinlikle şikayetçi değilim. Kendisi de pişman olmuştur" dedi.
'SADECE SEYRETTİLER'
Olay anında müdahale etmeyenler nedeniyle üzüldüğünü söyleyen Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, orada çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar, kanlar içinde kalan kadın, orada alkolün tesirinde olan bir çocuk; bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor, araya girmiyor.
Orada ben kendimi bıraktım, insanları kınadım. Biri geliyor alışveriş yapıyor, biri oradan geliyor, buradan geliyor, o çocuk orada yıkılıyor, düşüyor, ben kanlar içindeyim, hiç mi insanoğlu yok orada? Bir kadın dövülüyor, bir erkek cinayet işleyebilir; ama biri de kalkıp 'Yapmayın, etmeyin' demedi; sadece seyrettiler. Bu insanlık dışı bir şey. Ben olsam öyle bir olaya müdahale ederdim. Ölecek de olsam ederdim" diye konuştu.
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