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Yozgat'ta dehşet dolu anlar! Markette eski sevgilisini dövüp boğazına bıçak dayadı

haberine göre; ’ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. O anlar marketin güvenlik kamerasına takıldı.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Yozgat'ta dehşet dolu anlar! Markette eski sevgilisini dövüp boğazına bıçak dayadı

'ta akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi 'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


MÜDAHALE ETMEDİLER
Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı.

Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

Markette eski sevgilisini dövüp boğazına bıçak dayadı MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVÜP BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

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