Testi pozitif çıkınca dayak yedi! Genç kadın avukat sevgilisinden şikayetçi oldu

Hürriyet'in haberine göre; Ümit Türeyen'e kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran Selim Önengüt küfür, hakaret ve tehdit de etti. Selim Önengüt'ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ümit Türeyen daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.