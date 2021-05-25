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Testi pozitif çıkınca dayak yedi! Genç kadın avukat sevgilisinden şikayetçi oldu

'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. , hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat ’ten dayak yediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Testi pozitif çıkınca dayak yedi! Genç kadın avukat sevgilisinden şikayetçi oldu

Soruşturma dosyasına göre ile iki aydır birlikte yaşıyordu. Ümit Türeyen'in 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı.

Ümit Türeyen'in iddiasına göre, bu gelişme üzerine Selim Önengüt kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.

Hürriyet'in haberine göre; Ümit Türeyen'e kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran Selim Önengüt küfür, hakaret ve tehdit de etti. Selim Önengüt'ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ümit Türeyen daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Ümit Türeyen hastaneden aldığı raporla savcılığa başvurdu, Selim Önengüt'ten şikâyetçi oldu. Aile Mahkemesi Selim Önengüt'ün bir ay süreyle Ümit Türeyen'e yaklaşmaması kararı verdi.

Karara aldığı darp raporuyla itiraz eden Selim Önengüt, iddiaları yalanlayarak asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi.

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