Ay tutulması ne zaman? 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta? 2021 Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Yüzyılın en uzun ay tutulması olarak bilinen Kanlı Ay tutulmasına kısa bir süre kaldı. Dolunay dönemine denk gelen ve ayın kırmızı tonlarında görüldüğü Kanlı Ay tutulmasının tarihi belli oldu. Kanlı Ay tutulması, fotoğrafçılar ve bu muhteşem anı kaçırmak istemeyenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta? 2021 Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler...
Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? Mars gezegeninin 2003'ten bu yana Dünya'ya çok yakın bir noktada bulunuyor olması nedeniyle Ay tutulması kırmızı tonlarında gözükecek. 2018 yılından da gerçekleşen Kanlı Ay tutulması Türkiye'den de gözlemlenmişti. Bu sene gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmasının hangi tarihte ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta? 2021 Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte haberin detayları...
2021 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kanlı Ay tutulmasının tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu sene gözlemlenecek Kanlı Ay Tutulması 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek..
26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.
2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)
AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?
Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş'ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş'e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer'in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay'ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
TUTULMANIN 3 TÜRÜ BULUNUYOR
Yarı Gölgeli Ay Tutulması: Ay, Dünya'nın yarı gölge konisinden geçer. Çok rahat gözlenemediği için genelde akademik düzeyde incelenir.
Parçalı Ay Tutulması: Ay'ın bir kısmı Dünya'nın tam gölge konisinden geçer. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlenebilir.
Tam Ay Tutulması: Ay, Dünya'nın tam gölge konisinden geçer. Bir tam Ay tutulmasında Ay'ın bize dönük yüzü kızıl bir renge bürünür. ve kolaylıkla gözlenir. Bu kızarmış ışınımın incelenmesiyle Yer atmosferi hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir (atmosferin kimyasal kompozisyonu, atmosferdeki toz miktarı, vb.). Bir başka ifadeyle Tam Ay Tutulması süresince Ay yüzeyi, Yer atmosferini niteleyen bir ayna görevini üstlenmektedir.
KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUYOR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.
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