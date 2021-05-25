Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? Mars gezegeninin 2003'ten bu yana Dünya'ya çok yakın bir noktada bulunuyor olması nedeniyle Ay tutulması kırmızı tonlarında gözükecek. 2018 yılından da gerçekleşen Kanlı Ay tutulması Türkiye'den de gözlemlenmişti. Bu sene gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmasının hangi tarihte ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta? 2021 Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte haberin detayları...

2021 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay tutulmasının tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu sene gözlemlenecek Kanlı Ay Tutulması 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek..

26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.