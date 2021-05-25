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Çorum'da akrabaların pompalı tüfekli kavgasında kan aktı

Son dakika yaşam haberleri... 'un ilçesine akrabalar arasında kavga çıktı. İki grubunda pompalı tüfekle vurulan genç hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Çorum'un ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Akrabaların pompalı tüfekli kavgasında kan aktı AKRABALARIN POMPALI TÜFEKLİ KAVGASINDA KAN AKTI

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.

Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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