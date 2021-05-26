Son dakika deprem haberi: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Erzincan Otlukbeli'de saat 00.37'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.