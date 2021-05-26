Son dakika deprem haberi: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Erzincan'nın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin saat 00.37'de ve yerin 7.34 kilometre derinliğinde yaşandığı da belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Erzincan Otlukbeli'de saat 00.37'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
ERZİNCAN'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!
Son dakika Erzincan deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler lisetsi verilerine göre Erzincan Otlukbeli'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde saat 00:37'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Erzincan Otlukbeli'deki son dakika depremi saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin şiddeti ise 4.2 olarak ölçüldü
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki konumu şu şekilde;
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?
- Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
- 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...
- Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler? Survivor Yunanistan 2021 kadrosu kimdir? İşte yarışmacı isimleri...
- Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...
- Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...
- Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...
- Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
- LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...