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Son dakika deprem haberi: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

tarafından yapılan açıklamasında 'nın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu. Depremin saat 00.37'de ve yerin 7.34 kilometre derinliğinde yaşandığı da belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika deprem haberi: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Otlukbeli'de saat 00.37'de 4.2 şiddetinde bir depremi meydana geldi. Yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana gelen Bayburt ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

ERZİNCAN'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Erzincan deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler lisetsi verilerine göre Erzincan Otlukbeli'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde saat 00:37'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Erzincan Otlukbeli'deki son dakika depremi saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin şiddeti ise 4.2 olarak ölçüldü

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki konumu şu şekilde;

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem! ERZİNCAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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