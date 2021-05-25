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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

’da refüje ve elektrik direklerine çarparak karşı şeride geçen otomobil, iki araçla çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA HABERİ | Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde altında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, marka 07 DDY 97 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen marka 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savrulurken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 41 BS 244 plakalı Cıtroen Berlingo marka ticari araç ve 21 BM 742 plakalı marka otomobil ile yol da hasar gördü.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrası çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı olan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

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