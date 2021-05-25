Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 yaralı tedavi altına alındı.