24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

(), 'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün finans kaynağına bir darbe daha... Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi.

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