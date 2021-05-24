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Antalya'da korkunç olay! Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı

'da 24 yaşındaki . (24), sosyal medyada veda mesajı yayınladıktan sonra oturduğu apartmanın 5'inci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Antalya'da korkunç olay! Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı

Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında ilçesi Mahallesi 2348 sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ., sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladıktan sonra oturduğu dairenin penceresine çıktı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımı gören arkadaşları, hemen İhsan B.'nin evine gitti.

Kendisini 5'inci kat penceresinden boşluğa bırakan İhsan B., beton zemine düştü. Yakınları ve olay yerine gelen arkadaşları durumu hemen 'ne bildirdi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

"BABA VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ"

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, İhsan B.'nin babası ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme polis ekipleri, ev ve pencerede inceleme yaparken, İhsan B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

VEKİLDEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Milletvekili , olayın yaşandığı sitenin yan sitesinde bulunan ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini ziyaret ettiği esnada, intihar vakasından haberdar olunca İhsan B.'nin babasının yanına giderek başsağlığında bulundu.




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