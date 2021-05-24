25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta vahşet! Kedi yavrusunun patilerini ve kuyruğunu keserek öldürdüler

Sivas'ta vahşet! Kedi yavrusunun patilerini ve kuyruğunu keserek öldürdüler

Son dakika haberi... 'ta insanlık dışı olay! Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
ABONE OL
Sivas'ta vahşet! Kedi yavrusunun patilerini ve kuyruğunu keserek öldürdüler

'ta 5 aylık bir kedi, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu.

'ndeki evinin bodrum katında yaklaşık 50 sokak kedisine bakan 47 yaşındaki , dün "Tostos" isimli 5 aylık yavru kedisini veterinere götürmek istedi.

Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, evin yakınlarında aramaya başladı ancak sonuç alamadı.

Aramalarına bugün de devam eden Dursun, kedi yavrusunu akşam saatlerinde evinin yakınlarında patileri ve kuyruğu kesik halde ölü buldu.

Dursun'un haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA