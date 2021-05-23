23 Mayıs 2021, Pazar
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Didim'de sahilde ölü yunus bulundu

'ın ilçesindeki sahilde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı tespitin ardından yunusu sahilden kaldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Didim'de sahilde ölü yunus bulundu

Mavişehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda ölü yunusu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı tespitin ardından yunusu sahilden kaldırdı.

Yunusun ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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