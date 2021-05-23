23 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu

’de ailesiyle birlikte ormanlık alanda dolaşırken bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Roza, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllüler bölgede 2 saatlik arama yaparak, kaybolduğu yerden 3,5 kilometre uzakta minik Roza’ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Son dakika: 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu

Olay, merkeze bağlı Kocakoç köyünde meydana geldi.

Köye bağlı ormanlık alanda ailesiyle gezen 4 yaşındaki Roza Bulut, bir anda kayboldu. Uzun süren arama sonucu kızlarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllüler bölgede 2 saatlik arama yaparak, kaybolduğu yerden 3,5 kilometre uzakta minik Roza'ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrolleri yapılan çocuk ailesine teslim edildi.

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