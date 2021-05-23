Son dakika: 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu
Tunceli’de ailesiyle birlikte ormanlık alanda dolaşırken bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Roza, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllüler bölgede 2 saatlik arama yaparak, kaybolduğu yerden 3,5 kilometre uzakta minik Roza’ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAŞAM İHA
Olay, merkeze bağlı Kocakoç köyünde meydana geldi.
Köye bağlı ormanlık alanda ailesiyle gezen 4 yaşındaki Roza Bulut, bir anda kayboldu. Uzun süren arama sonucu kızlarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllüler bölgede 2 saatlik arama yaparak, kaybolduğu yerden 3,5 kilometre uzakta minik Roza'ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kontrolleri yapılan çocuk ailesine teslim edildi.