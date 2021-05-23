Antalya'da 'bu kadarına pes' dedirten olay! Hem suçlu hem güçlü

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ile grup üyeleri birbirine saldırdı. İhbar ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.