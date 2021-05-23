Antalya'da 'bu kadarına pes' dedirten olay! Hem suçlu hem güçlü
Son dakika haberleri... Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup arasında kavga çıktı. Grup üyelerinden biri polise "Geç geldiniz" deyince yunus timinde görevli polis, “Bizi olay çıkmadan önce arayacaktın. Olay çıkmadan önce neden aramıyorsunuz? Bizi olay anında aramışsınız anında geldik” cevabını verdi.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ile grup üyeleri birbirine saldırdı. İhbar ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Grup üyeleri ise kaçan şahıslar hakkında şikayetçi olacaklarını söyleyince polis merkezine yönlendirildi. Polis diğer şahısları ise uyararak evlerine gönderdi.
Olay anını anlatan Baran Ayva ise, "Gençler bankta otuyormuş. Dik dik bakmadan ötürü kavga çıkmış. Diğer grup bıçakla falan saldırmış. Diğer taraf kaçmış" dedi.
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