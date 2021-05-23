Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Merkez üssü ve son depremin büyüklüğü açıklandı
Son dakika açıklamasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu. Osmaniye'de meydana gelen depremin merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu.
YAŞAM DHA
SON DAKİKA HABERİ | Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.