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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Merkez üssü ve son depremin büyüklüğü açıklandı

Son dakika açıklamasını (AFAD) duyurdu. 'de meydana gelen depremin merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Merkez üssü ve son depremin büyüklüğü açıklandı

SON DAKİKA HABERİ | Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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