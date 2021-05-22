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Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda il için saat verildi

tarafından yapılan açıklamasında önümüzdeki haftaya ilişkin tahminler açıklanırken, çok sayıda il için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.Peki hangi illerde yağış olacak? 'de ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda il için saat verildi

tarafından yapılan açıklamada bu haftaya ilişkin "Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca artacağı, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

tarafından yapılan açıklamasında 'de (- Arası) olan illerde şiddetli fırtınanın beklendiği açıklanırken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Sinop ve çevre illerinde gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada 'de gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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