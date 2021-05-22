Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda il için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu haftaya ilişkin "Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca artacağı, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.