Silah ticareti yapan örgüte 8 ilde baskın: 49 kişiye gözaltı

8 İLDE 67 ADRESE OPERASYON YAPILDI

21 Mayıs günü ise Afyonkarahisar merkezli olarak 8 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak' ve 'suç üstlenmek' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 6 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 52 kişiye ait 67 adrese operasyon yapıldı.