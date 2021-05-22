Silah ticareti yapan örgüte 8 ilde baskın: 49 kişiye gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 8 ilde silah ticareti yapan örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 6 emekli polisin de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takipler sonucunda farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 559 tabanca mermisi, 16 şarjör, 5 silah aparatı ele geçirildi.
8 İLDE 67 ADRESE OPERASYON YAPILDI
21 Mayıs günü ise Afyonkarahisar merkezli olarak 8 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak' ve 'suç üstlenmek' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 6 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 52 kişiye ait 67 adrese operasyon yapıldı.
350 polisin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 49'u yakalandı. Yapılan aramalarda Kalaşnikof marka tüfek, 22 ruhsatsız tabanca, 6 bin 608 tabanca mermisi, 40 ruhsatsız av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, 1539 av tüfeği fişeği, 457 kurusıkı tabanca mermisi, 177 şarjör, 71 silah aparatı, 9 kesici-delici alet, 44 farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 tarihi eser, polis telsizi, 27 kök kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 10 bin lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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