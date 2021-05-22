23 Mayıs 2021, Pazar
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Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı

'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı sürücüsünün kaçtığını tespit etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyle ilgili olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı

Olay, yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'ndan Davutlar istikametine seyir halinde ilerleyen 38 LE 226 plakalı Opel otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tarlaya uçan otomobil takla atarak durabildi. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Aracı kontrol eden ekipler sürücünün kaçtığını tespit etti. İddiaya göre sürücünün aşırı derecede alkollü olduğu ve yaralı halde kaçtığı öğrenildi.

Çekici yardımıyla otomobil tarladan çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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