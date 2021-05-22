Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı

ALKOLLÜ OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Aracı kontrol eden ekipler sürücünün kaçtığını tespit etti. İddiaya göre sürücünün aşırı derecede alkollü olduğu ve yaralı halde kaçtığı öğrenildi.

Çekici yardımıyla otomobil tarladan çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.