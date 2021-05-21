Türkiye’yi ağlatan fotoğraf! Beril bebeği bir an bırakmayan sağlık çalışanı konuştu

Benim çocuğum yok ama o an 'Kendi çocuğum olsa ne yapardım?' diye düşündüm. Helikoptere binen çocuklar genellikle ilk 10 dakikadan sonra sakinleşir ve uyurlar. Beril de bir süre sonra uyudu. O uyuduktan sonra da doktorla ikimiz oturup ağladık."