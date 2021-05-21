Türkiye’yi ağlatan fotoğraf! Beril bebeği bir an bırakmayan sağlık çalışanı konuştu
Afyonkarahisar'da yaşayan Fatma-Mahmut Aktaş çiftinin bebekleri 15 aylık Beril Server Aktaş’ın üzerine kaynar su döküldü. 15 aylık Beril’in, hava ambulansıyla hastaneye götürülürken can acısı ve korkuyla sağlık çalışanına sarılması Türkiye’yi ağlattı. Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, “Benim çocuğum yok ama o an ‘Kendi çocuğum olsa ne yapardım?’ diye düşündüm. Helikoptere binen çocuklar genellikle ilk 10 dakikadan sonra sakinleşir ve uyurlar. Beril de bir süre sonra uyudu. O uyuduktan sonra da doktorla ikimiz oturup ağladık” dedi.
Afyonkarahisar'da yaşayan Fatma-Mahmut Aktaş çiftinin bebekleri 15 aylık Beril Server Aktaş'ın üzerine kaza sonucu kaynar su döküldü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Beril bebek, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Helikopterde korkudan ve canı yandığı için ağlamaya başlayan bebek, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun boynuna sımsıkı sarıldı.
'KUCAĞIMDA 1 SAAT UÇTUK'
Hürriyet'in haberine göre; Canko, bebeği sedyeye yatırmak istese de boynunu bırakmayınca yaklaşık 1 saat süren yolculukta bu şekilde uçtular. Beril bebeğin, sağlık çalışanının boynuna sımsıkı sarılışını gösteren fotoğraf, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, o anları anlattı:
"Ambulans siren sesleri, helikopter sesi bebeği çok korkutmuştu. Seyahatimiz toplam 1 saat sürdü. Bebeği o esnada monitöre bağlamak için ayırmak istediğimizde dahi boynumu yırtarak sarıldı ve bırakmak istemedi. Biz de inisiyatif alarak cihazlara bağlamadık.
Benim çocuğum yok ama o an 'Kendi çocuğum olsa ne yapardım?' diye düşündüm. Helikoptere binen çocuklar genellikle ilk 10 dakikadan sonra sakinleşir ve uyurlar. Beril de bir süre sonra uyudu. O uyuduktan sonra da doktorla ikimiz oturup ağladık."
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bebeğin durumunu merak eden Mehmet Canko, iyi haberi de öğrendi. Beril bebeğin tedavisinin ve sağlık durumunun iyi gittiğini öğrenen Canko, rahat bir nefes aldı.
"HELİKOPTERDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Ambulans helikopterde Beril bebekle ilgilenen ve iç ısıtan görüntüler oluşturan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'ya teşekkür eden anne Fatma Aktaş, "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik.
Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.
"EN AZ 2 HAFTA MERKEZİMİZDE KALIR"
Yanık Merkezi'nde Beril bebeği tedavi eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, bebeğin iyileşmeye başladığını söyledi. En az 2 hafta hastanede kalacağını öngördüklerini aktaran Apak, "Hastanın hayati tehlikesi yok. Cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreçli olduğu için şu anda tedavi altında.
Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsün ön kısmında yüzde 8 ikinci derece ve derin ve yüzeysel yanıkları vardı. İlk geldiğinde hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Yanık uzun süreçli tedavi olduğu için en az 2 hafta gibi bir süre bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nin bölgedeki en etkili yanık tedavisini sağladığını anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Kasapoğlu "15 aylık bebeğimiz Beril'in, Afyonkarahisar Sandıklı'da baş ve boyun bölgesi yanığıyla helikopter ambulansla hastanemiz yanık servisine sevki yapıldı. Personelimizin tamamı yanık konusunda özel eğitimli. Yanık Merkezi özel bir yer. Ekibimiz sağ olsun bugüne kadar başarılı işler gerçekleştirdi" dedi.
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