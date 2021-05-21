21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı! Yola hafriyat döküldü

İstanbul'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı! Yola hafriyat döküldü

, - yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı! Yola hafriyat döküldü

Son dakika haberine göre... , - yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi.

Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede trafik kilitlendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA