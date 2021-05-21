İstanbul'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı! Yola hafriyat döküldü

Son dakika haberine göre... Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi.

Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.