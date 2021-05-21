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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem (AFAD 2021 SON DEPREMLER)

haberi... ’nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3’lük korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19:06’da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem AFAD 2021 SON DEPREMLER

'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3'lük korkutan bir meydana geldi.

Deprem saat 19:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.97 km alarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD SON DURUMU DUYURDU

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

2021 SON DEPREMLER

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