İzmir’in Konak ilçesinde 4 yaşındaki kızını yastıkla boğan anne Betül Fitil için flaş talep!
İzmir'in Konak ilçesinde, geçen 11 Haziran'da 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi yastıkla boğarak öldüren 35 yaşındaki anne Betül Fitil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay sırasında ayrıldığı eşinden hamile olan Betül Fitil'in, hamileliğin sonlandırılması konusunda eski eşiyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdiği ve kızını öldürdüğü belirtildi.
İddiaya göre, 2 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Betül Fitil, konak ilçesine bağlı Gültepe semtindeki evinde geçen 11 haziran'da sinir krizi geçirdi. Bu sırada kızı 4 yaşındaki Bahar E. ağlamaya başladı. Fitil, kızını susturmayı başaramayınca, yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Fitil, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ ONLAR YAPTI" DEMİŞTİ
Anne Betül Fitil polise verdiği ifadesinde eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi. Anne Fitil'in ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fitil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşüturmasını tamamladı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Betül Fitil hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
İddianamede, Fitil'in, 2019 yılında boşandığı eski eşi ve Bahar'ın babası Mert E.'den hamile olduğu, hamileliğin sonlandırılması konusunda kavga ettiği ve Mert E.'nin evden gittikten sonra sinir krizi geçirdiği belirtildi. Kızı Bahar'ın yüzüne başörtüsü ile yastık bastırarak öldüren, daha sonra kendisine zarar verip, boğmaya çalıştığı, olayın ardından polise verdiği ifadede suçu hayali 2 kişinin üzerine attığı ancak daha sonra itiraf ettiği ifade edildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Bahar'ın ağzının ve burnunun kapanmasına bağlı 'mekanik asfiksi' sonucu öldüğü vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Mihricihan kimdir? Rayxon Ulasenova kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu
- Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...
- AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...
- Hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma...
- Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?
- LGS için flaş gelişme! 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
- %7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
- Sınav takvimi son dakika: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise sınavları yüz yüze mi?
- Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?