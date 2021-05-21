İzmir’in Konak ilçesinde 4 yaşındaki kızını yastıkla boğan anne Betül Fitil için flaş talep!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşüturmasını tamamladı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Betül Fitil hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.





İddianamede, Fitil'in, 2019 yılında boşandığı eski eşi ve Bahar'ın babası Mert E.'den hamile olduğu, hamileliğin sonlandırılması konusunda kavga ettiği ve Mert E.'nin evden gittikten sonra sinir krizi geçirdiği belirtildi. Kızı Bahar'ın yüzüne başörtüsü ile yastık bastırarak öldüren, daha sonra kendisine zarar verip, boğmaya çalıştığı, olayın ardından polise verdiği ifadede suçu hayali 2 kişinin üzerine attığı ancak daha sonra itiraf ettiği ifade edildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Bahar'ın ağzının ve burnunun kapanmasına bağlı 'mekanik asfiksi' sonucu öldüğü vurgulandı.