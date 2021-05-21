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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Hakan Taşıyan açıklaması

Sağlık Bakanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; ses sanatçısı 'ın dün Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu olduğunu duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Hakan Taşıyan açıklaması

Sağlık Bakanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu" dedi.

Bakan Koca, "Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Hakan Taşıyan'a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Koca, "Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

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