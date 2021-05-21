Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Hakan Taşıyan açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son dakika açıklamasında; ses sanatçısı Hakan Taşıyan'ın dün Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu" dedi.
Bakan Koca, "Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Hakan Taşıyan'a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
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