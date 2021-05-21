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Meteoroloji'den sağanak yağış için son dakika uyarısı! Çok sayıda il için saat verildi! İstanbul Ankara İzmir'de yağmur yağacak mı?

tarafından yapılan açıklamasında yurt genelinde çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak yağışın beklendiği duyurulurken vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca bazı illere yönelik de toz taşınımına ilişkin saat verildi. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? Yağışlar ne zaman sona erecek? 'de ...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Meteoroloji'den sağanak yağış için son dakika uyarısı! Çok sayıda il için saat verildi! İstanbul Ankara İzmir'de yağmur yağacak mı?

yurt genelinde çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında 'da yerel kuvvetli yağışlar konusunda vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada yağış beklenen saatlere de yer verildi.

BU HAFTAYA YÖNELİK KRİTİK UYARI

Meteoroloji tarafından yapılan haftalık uyarısında "Hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere iç ve doğu kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği, yarın batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca tekrar artacağı doğu bölgeler ile hafta başından itibaren batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer açıklamada "Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Kırıkkale Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!" denilerek vatandaşlar uyarıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI!

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece ve yarın toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinde ve yarın, Suriye kaynaklı toz taşınımı, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olacak.

Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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